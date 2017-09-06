Новое поколение Subaru Forester - Верность традициям

Пятое поколение кроссовера Subaru Forester обещает более азартную управляемость и повышенный комфорт при сохранении всех внедорожных умений

Благодаря серии дизайнерских находок «японец» стал выглядеть современнее и экстравагантнее. Главными стилевыми новшествами можно считать увеличенный наклон подоконной линии, более крупную решетку радиатора и пересмотренную оптику. Светодиодные ходовые огни теперь предлагаются в «базе», а задние фонари «заползают» на пятую дверь. Скорректированы и пропорции. После перехода на новую платформу AGP колесная база увеличилась на 30 мм (до 2670 мм), при этом автомобиль стал на 20 мм шире и на 7 мм ниже. Максимальный объем багажника (со сложенными задними сиденьями) увеличен до 2155 л (+40 л), проем багажной двери расширен, а клиренс составляет 221 мм. Интерьер «лесника» решен в стиле «младшей» модели бренда – XV. Главный акцент сделан на новой «мультимедийке» с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Из обновленной моторной линейки анонсирован пока лишь модернизированный 2,5-литровый бензиновый 182-сильный «атмосферник», работающий в связке с вариатором Lineartronic и фирменной полноприводной трансмиссией Symmetrical AWD. Доступны также функция выбора внедорожных режимов X-Mode и комплекс систем активной безопасности EyeSight.