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25 ноя 2021

Subaru запускает российские продажи нового Forester

Subaru запускает российские продажи нового Forester
Автор фото: фирма-производитель

«Субару Мотор» объявляет официальный старт приема заказов на обновленный среднеразмерный полноприводный кроссовер Subaru Forester 2022 модельного года

Как отличить новый Subaru Forester от старого? По цветам! Да, автомобиль получил обновленную палитру цветов кузова, куда вошел новый оттенок  Cascade Green Silica. Также кроссовер оснастили новой головной оптикой, обновленными передним бампером и решеткой радиатора вместе с измененным дизайном колесных дисков.  В интерьере же изменений нет.

Что касается технологий, то в список возможного оборудования были добавлены система автоматического управления дальним светом High Beam Assist (HBA), система адаптивного рулевого управления при следовании за идущим впереди автомобилем, а также система удержания по центру полосы движения, которые идеально дополняют адаптивный круиз контроль. Кроме того, в оснащении Forester появилась система автоматического экстренного маневрирования, которая активируется в случае, если предотвращение столкновения с использованием только торможения может быть невозможно. С ее помощью автомобиль задействует рулевое управление и сам находит оптимальную траекторию для объезда препятствия.

Если говорить о силовых установках, то машина по прежнему будет доступна с оппозитными моторами 2.0 и 2.5, которые работают в паре с вариатором Lineartronic. Цены на Subaru Forester 2022 модельного года стартуют с отметки 2 909 000 руб.

При написании новости использовалась информация:
Subaru

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