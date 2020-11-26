Subaru начала продажи в России спортивного Forester

Кроссовер немного изменился внешне, а также впервые получил систему мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System

Компания Subaru начала российские продажи спортивной версии кроссовера Forester Sport для российского рынка. Производство новинки ведется на заводе в Японии. От стандартного кроссовера новинка отличается оранжевыми вставками на рейлингах, защитными накладками на порогах, а также на бамперах. Также машина получила черную решетку радиатора, 18-дюймовые колесные диски и шильдик Sport на крышке багажника. В салоне автомобиля установлены сиденья с обивкой водоотталкивающей тканью с контрастной прострочкой, чуть измененную приборную панель. Для удобства погрузки и выгрузки у багажного отделения автомобиля и его двери появилась светодиодная подсветка.

Кроссовер впервые получил систему мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (DMS). Технология следит за тем, чтобы внимание автомобилиста было сосредоточено только на управлении. В своей работе Driver Monitoring System использует камеру и инфракрасную подсветку, расположенные под козырьком многофункционального дисплея. Электроника распознает лицо водителя и оценивает его состояние. При первом обнаружении признаков сонливости или того, что водитель отвлекся и не смотрит на дорогу, она предупреждает его о необходимости сфокусировать внимание.