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26 ноя 2020

Subaru начала продажи в России спортивного Forester

Subaru начала продажи в России спортивного Forester
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер немного изменился внешне, а также впервые получил систему мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System

Компания Subaru начала российские продажи спортивной версии кроссовера Forester Sport для российского рынка. Производство новинки ведется на заводе в Японии. От стандартного кроссовера новинка отличается оранжевыми вставками на рейлингах, защитными накладками на порогах, а также на бамперах. Также машина получила черную решетку радиатора, 18-дюймовые колесные диски и шильдик Sport на крышке багажника. В салоне автомобиля установлены сиденья с обивкой водоотталкивающей тканью с контрастной прострочкой, чуть измененную приборную панель. Для удобства погрузки и выгрузки у багажного отделения автомобиля и его двери появилась светодиодная подсветка.

Кроссовер впервые получил систему мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (DMS). Технология следит за тем, чтобы внимание автомобилиста было сосредоточено только на управлении. В своей работе Driver Monitoring System использует камеру и инфракрасную подсветку, расположенные под козырьком многофункционального дисплея. Электроника распознает лицо водителя и оценивает его состояние. При первом обнаружении признаков сонливости или того, что водитель отвлекся и не смотрит на дорогу, она предупреждает его о необходимости сфокусировать внимание.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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