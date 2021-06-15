Subaru Forester обновился

Компания Subaru представила обновленный кроссовер Forester, который получил как внешние, так и технические изменения

К сожалению, изменений здесь немного. Так во внешности, по большому счету, изменились лишь фары, если не считать таких небольших штрихов вроде новых дисков и нового рисунка на радиаторной решетке. Интерьер, к слову, не изменился совсем. Так что у нас здесь, по прежнему, кроссовер родом из 2018 года.

Теперь перейдем к технике- инженеры применили более спортивные настройки подвески, оптимизировали систему быстрого переключения передач e-active shift control для гибридных машин, которые на наш рынок поставляться не будут. Еще одна модернизация коснулась комплекса безопасности EyeSight - ему заменили обычную камеру на широкоугольную модификацию. К слову, до отечественного покупателя автомобили доедут в конце текущего года.