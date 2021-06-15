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15 июн 2021

Subaru Forester обновился

Subaru Forester обновился
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaru представила обновленный кроссовер Forester, который получил как внешние, так и технические изменения

К сожалению,  изменений здесь немного. Так во внешности, по большому счету, изменились лишь фары, если не считать таких небольших штрихов вроде новых дисков и нового рисунка на радиаторной решетке. Интерьер, к слову, не изменился совсем.  Так что у нас здесь, по прежнему, кроссовер родом из 2018 года.

Теперь перейдем к технике- инженеры применили более спортивные настройки подвески, оптимизировали систему быстрого переключения передач e-active shift control для гибридных машин, которые на наш рынок поставляться не будут.  Еще одна модернизация коснулась комплекса безопасности EyeSight - ему заменили обычную камеру на широкоугольную модификацию. К слову, до отечественного покупателя автомобили доедут в конце текущего года. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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