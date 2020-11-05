Subaru Forester Sport стал звездой автоматики

На Российский рынок выходит новая версия популярного кроссовера Subaru Forester – Subaru Forester Sport. Каких-то откровений в технической части здесь ждать не стоит, однако, интересные новшества здесь все же присутствуют

Да, тем, кто ожидал увидеть здесь ультимативное решение с тремя волшебными буквами STI, придется опять запастись терпением, возможно, такая версия, которая уже существует за океаном когда-нибудь доедет до нас, но нынешний Forester Sport проповедует уже знакомое техническое решение – мотор 2.5 (185 лошадиных сил) вкупе с вариатором и полным приводом Symmetrical AWD.

Но волноваться не стоит – кроме внешнего вида (новый черный колер с оранжевыми вставками) здесь есть и несколько интересных новшеств, которые касаются систем автопилотирования и безопасности. Например, система Driver Monitoring System (DMS). Используя камеру и инфракрасную подсветку, расположенные под козырьком многофункционального дисплея, система распознает лицо водителя и оценивает его состояние, обеспечивая тем самым еще больше безопасности и комфорта. При первом обнаружении признаков сонливости или того, что водитель отвлекся и не смотрит на дорогу, инновационная система предупреждает его о необходимости сфокусировать свое внимание. Эта система является расширением функционала комплекса EyeSight.