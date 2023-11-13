Раскрыт дизайн нового Subaru Forester до премьеры

В сеть утекли изображения экстерьера и интерьера нового Subaru Forester. Официальная премьера состоится 16 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе

Автомобиль запечатлен в более дорогих версиях Touring и Sport. Данные модификации отличаются наличием системы полного привода. Под капотом сохранится 2,5-литровая бензиновая “четверка”, которая работает в паре с вариатором. Отметим, что на актуальной версии автомобиля этот агрегат выдает 185 л.с. и 239 Нм крутящего момента.

Внешний облик кроссовера стал более брутальным. Выделяются более крупная решетка радиатора и иная форма передних фар, которая визуально интегрирована в решетку. Версия Sport получила бронзовые вставки на бамперах, порогах и патрубках выхлопной системы. Завершают образ легкосплавные 19-дюймовые колесные диски.

В салоне сразу бросается в глаза новая мультимедийная система. Она выполнена в виде вертикального экрана. Приборная - аналоговая, но дополнена небольшим “цифровым” экранчиком. Практически везде сохранились физические кнопки. На центральном тоннеле имеется два подстаканника.

