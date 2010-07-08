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мар 2017

Рестайлинг Subaru Legacy - В погоне за статусом

Новый Subaru Legacy - Subaru Legacy 2018 В погоне за статусом
После планового рестайлинга седан Subaru Legacy стал выглядеть современнее и должен порадовать владельцев более комфортным ходом

Рестайлинговая версия японского седана дебютировала на автосалоне в Чикаго и вызвала ожидаемый интерес. Дело, конечно же, не только и не столько в «макияже» – перепрофилированной оптике с диодными ходовыми огнями и адаптивным управлением, бамперах, корпусах внешних зеркал, решетке радиатора и колесных дисках. Салон «японца» стал выглядеть дороже – компоновщики использовали более солидные материалы отделки, улучшили шумоизоляцию, установили новый трехспицевый мультифункциональный руль и провели перестановку на центральной консоли: теперь там прописался сенсорный дисплей мультимедийной системы Starlink с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и диагональю от 6,2 до 8 дюймов. Инженеры, в свою очередь, перекалибровали подвеску. Ее упругие элементы получили более мягкие настройки, но в Subaru уверяют, что им удалось минимизировать крены в поворотах, а также улучшить управляемость за счет перенастройки электроусилителя руля. В моторной линейке изменений не произошло. На американском рынке Legacy предложат с 2,5-литровой оппозитной «четверкой» мощностью 175 л.с. и 3,6-литровым 6-цилиндровым мотором с отдачей 256 л.с.

Фото Subaru Legacy

  • Subaru Legacy 2018 В погоне за статусом
  • Subaru Legacy 2018 вид сзади
  • Subaru Legacy 2018 салон
  • Subaru Legacy 2018 водительское место
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Subaru Legacy

Subaru Legacy
Тест-драйвов
6
Двигателей
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Комлектаций
2
Поколение
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