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13 май 2022

Представлен обновленный Subaru Legacy

Представлен обновленный Subaru Legacy
Автор фото: фирма-производитель

Флагманский седан японской марки подвергли очередному рестайлингу, в результате которого у модели серьезно изменился облик и моторная гамма

Начнем с последнего пункта. Практически все модификации Legacy оснащаются 2.5-литровым оппозитным атмосферником мощностью в 185 лошадиных сил. Однако, на версию Legacy Sport установили уже другой мотор - турбированный агрегат объемом 2.4 литра и мощностью в 260 лошадиных сил. Все двигатели работают в паре с вариатором. Привод - полный.

Что до внешности, то здесь все изменения сосредоточились в оформлении передней части кузова. На машину установили новые светодиодные фары, решетку радиатора и бампер. Стоит отдать должное дизайнерам, обойдясь малой кровью (штампованные элементы не трогали), им удалось существенно освежить облик машины. Пару слов об оснащении - была улучшена система автопилота EyeSight — в ней теперь применена широкоугольная монокамера, при помощи которой система сканирует большую площадь дороги и эффективнее распознает препятствия в виде пешеходов и велосипедистов. Контроль «слепых» зон и движения по полосе дополнен функцией автоматической экстренной корректировки рулевого управления.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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