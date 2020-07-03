Subaru Legacy уходит с российского рынка. Совсем

Российское отделение Subaru объявило о старте продаж прощальной версии среднеразмерного седана Legacy, она имеет в названии приставку Ultimate

Это в буквальном смысле прощальный вариант автомобиля, поскольку появившийся еще осенью 2019 года Legacy нового поколения BW, BT в Россию решили не поставлять — нет спроса. Legacy Ultimate создан на базе единственно доступной комплектации Premium SE, но отличается стилистическими деталями. Снаружи — окрашенные в черный решетка радиатора, корпуса зеркал, боковые молдинги и 18-дюймовые диски. Внутри — комбинированная отделка сидений (кожа + замша), синяя прострочка передней панели, дверей и сидений. На центральной консоли установлена табличка с уникальным номером автомобиля из ограниченной серии.

Автомобиль оснащен стандартным для модели бензиновым горизонтально-оппозитным 2,5-литровым мотором мощностью 175 л.с. и бесступенчатым вариатором. Седан доступен только с системой симметричного полного привода Symmetrical AWD.