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8 фев 2019

Представлен новый Subaru Legacy

Представлен новый Subaru Legacy
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Чикаго концерн Subaru показал новое поколение седана Legacy. Предупредим сразу - внешне модель изменилась не сильно, однако есть два важных новшества, которые спрятаны внутри

Первое новшество находится в салоне. Теперь в максимальных комплектациях появится гигантский  вертикальный монитор мультимедийной системы. Диагональ его составляет почти двенадцать дюймов, так что все выполнено в лучших традициях той же самой Volvo или Tesla. А вот внешне автомобиль практически не изменился, хотя, с технической точки зрения, Legacy "переехал" на новую модульную архитектуру SGP (Subaru Global Platform), применение которой позволило повысить прочность конструкции, снизить центр тяжести, улучшить управляемость, а также уменьшить уровень шума и вибраций.

Второе, оно же главное, новшество кроется под капотом, и имя ему - "турбо-мотор". Да, теперь "Легаси" будет оснащаться турбо-мотором. Речь идет о 2,4-литровой оппозитной «четверке», выдающей 264 л. с. и 375 Н•м крутящего момента. Двигатель сочетается исключительно с вариатором. Такой седан способен ускоряться с места до 96 км/ч за 6,1 секунды. Интересно, что в последний раз турбо-моторы "Легаси" получал в 2012 году. Кстати, атмосферные двигатели никуда не делись. Также доступен 2,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель, который работает только в паре с бесступенчатой коробкой.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, За Рулем

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