Subaru Legacy уходит на покой спустя 36 лет производства

12 сентября 2025 года на заводе Subaru в Лафайете, штат Индиана, с конвейера сошел последний Legacy

Финальным экземпляром стала версия Limited с 2,5-литровым оппозитным мотором на 182 л.с. и полным приводом. Как стало известно, ее отправят не в музей, а в салон, где будет ждать своего покупателя.

Для Subaru эта модель была гораздо больше, чем просто семейный седан. Именно Legacy стал базой для появления Outback, который позже превратился в самостоятельный и достаточно успешный кроссовер. А в 1993 году Колин Макрей одержал свою первую победу в WRC именно за рулем Legacy RS.

Последние несколько лет популярность Legacy падала на фоне роста продаж кроссоверов и в том числе Outback. Однако и его история скоро завершится. Сейчас модель выпускается на заводе SIA в США, но уже в следующем месяце Outback снимут с производства. На предприятии планируют организовать сборку Forester, который в 2026 году должен обзавестись новой гибридной силовой установкой.

