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3 апр 2018

Subaru Legacy возвращается в Россию. Известны цены

Subaru Legacy возвращается в Россию. Известны цены
Автор фото: фирма-производитель

Subaru свернула продажи Legacy в России в 2014 году из-за кризиса и практически нулевого спроса. Но сейчас рынок на подъеме и японцы решили вернуть модель на наш рынок. Но вряд ли она будет пользоваться большим спросом.

В России седан Subaru Legacy будет доступен с безальтернативным сочетанием 2,5-литрового бензинового двигателя (175 л.с.) вариатора и системы полного симметричного привода. Комплектаций всего две: Elegance и Premium ES. Но при взгляде на стоимость базовой версии становится сразу понятно, что покупать Subaru Legacy будут только наиболее преданные фанаты: 2 069 000 рублей.

Да, оснащение довольно богатое и включает в себя 18-дюймовые легкосплавные колеса, полностью светодиодные фары (включая противотуманки), семь подушек безопасности, 2-зонный климат-контроль, передние сиденья с электроприводом и обогревом (водительское с памятью настроек), мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В топовой комплектации, которая стоит 2 219 000 рублей добавляются люк с электроприводом, система кругового видеообзора, навигация и фирменный комплекс активных систем безопасности EyeSight. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, удержания в полосе и контроля усталости водителя.

Продажи Subaru Legacy на российском рынке стартуют в мае этого года.
 

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При написании новости использовалась информация:
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