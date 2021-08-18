Стали известны подробности о новом Subaru WRX

Уже завтра состоится премьере нового заряженного седана Subaru. В преддверии скорого дебюта компания опубликовала тизер, который раскрывает некоторые технические нюансы.

По предварительным данным в новом поколении WRX переедет на модульную платформу SGP, то есть автомобиль будет побратим таким моделям как Legacy и Outback. Еще одним средством сближения является оппозитный двигатель 2.4, который также устанавливается на вышеупомянутые модели.

Впрочем, это лишь версии. Зато точно известно, что WRX в новой ипостаси сохранит механическую трансмиссию – это же и демонстрируется в тизерном ролике. Также сообщается, что у WRX будет и заряженная версия STI, мощность которой составит более 400 лошадиных сил.