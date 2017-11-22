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22 ноя 2017

Subaru опубликовала первое фото нового кроссовера

Subaru опубликовала первое фото нового кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Компания Subaur опубликовала новое изображение своего большого семиместного кроссовера, который получил имя Ascent. Данная модель станет идеологической наследницей Tribeca и будет ориентирована на рынок Северной Америке.

Судя по фотографии, по  крайней мере в профиль, Ascent не будет отличаться от одноименного концепта, который Subaru показывала в апреле на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. У модели довольно большая площадь остекления, тонкие задние стойки, делающие пространство вокруг «багажных» сидений более воздушным и, самое главное, необычная посадочная формула 2+2+3. То есть, во втором ряду установлено два раздельных сидений, а трехместным стал только задний диван. Так что не исключено, что на самом деле кроссовер в некоторых комплектациях будет восьмиместным с двумя трехместными диванами задних рядов.

Серийная версия кроссовера будет оснащаться новым «оппозитником» с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Производство кроссовера будет организовано на североамериканском заводе компании в Индиане.
 

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При написании новости использовалась информация:
Subaru

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