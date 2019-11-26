Subaru отзовет более 7 тысяч автомобилей в России

Под сервисную акцию попали модели Impreza, XV и Forester, которые были проданы с 2017 г. по настоящее время. Как сообщает Росстандарт, причина отзыва — ошибка в программировании блока управления двигателем

«Из-за этого в определенных обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания ее внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию», — рассказали в ведомстве. Также представители Росстандарта сообщили, что на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска.

В сервисных центрах на отзываемых машинах перепрограммируют блок управления двигателем, а также проверят катушку зажигания и заменят ее при необходимости. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.