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26 ноя 2019

Subaru отзовет более 7 тысяч автомобилей в России

Subaru отзовет более 7 тысяч автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

Под сервисную акцию попали модели Impreza, XV и Forester, которые были проданы с 2017 г. по настоящее время. Как сообщает Росстандарт, причина отзыва — ошибка в программировании блока управления двигателем

«Из-за этого в определенных обстоятельствах напряжение на катушке зажигания может сохраняться после выключения двигателя дольше, чем это предусмотрено. В результате длительного сохранения напряжения на катушке зажигания ее внутренняя температура может возрастать, что, в свою очередь, может привести к короткому замыканию», — рассказали в ведомстве. Также представители Росстандарта сообщили, что на автомобилях, оснащенных определенными жгутами проводов и модулями зажигания, возможно перегорание предохранителя, что приводит к остановке двигателя и невозможности его повторного запуска.

В сервисных центрах на отзываемых машинах перепрограммируют блок управления двигателем, а также проверят катушку зажигания и заменят ее при необходимости. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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