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31 мар 2021

Subaru представила Outback Wilderness

Subaru представила Outback Wilderness
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн представил свой новый суббренд Wilderness. Под этим наименованием будут продаваться автомобили, которые прошли комплекс серьёзных доработок для активного передвижения по пересечённой местности и бездорожью

Первенцем стал универсал Outback. Автомобилю существенно изменили внешность - добавили новые бампера из неокрашенного пластика, новую решётку радиатора, накладки на арки и светодиодную оптику. В итоге автомобиль, как это модно сейчас говорить, стал выглядеть злее. В салоне изменений меньше - единственное, что обращает на себя внимание - обивка кресел, которая выполнена из водоотталкивающего материала.

Что касается технической составляющей, то начать стоит с подвески - здесь установлены новые пружины и амортизаторы. Это сказалось и на дорожном просвете, который увеличился со стандартных 220 до 240 миллиметров.  Подвеской не ограничились - изменили настройки вариатора и ассистента X-Mode. Также был установлен оригинальный задний дифференциал.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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