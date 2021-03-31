Subaru представила Outback Wilderness

Японский концерн представил свой новый суббренд Wilderness. Под этим наименованием будут продаваться автомобили, которые прошли комплекс серьёзных доработок для активного передвижения по пересечённой местности и бездорожью

Первенцем стал универсал Outback. Автомобилю существенно изменили внешность - добавили новые бампера из неокрашенного пластика, новую решётку радиатора, накладки на арки и светодиодную оптику. В итоге автомобиль, как это модно сейчас говорить, стал выглядеть злее. В салоне изменений меньше - единственное, что обращает на себя внимание - обивка кресел, которая выполнена из водоотталкивающего материала.

Что касается технической составляющей, то начать стоит с подвески - здесь установлены новые пружины и амортизаторы. Это сказалось и на дорожном просвете, который увеличился со стандартных 220 до 240 миллиметров. Подвеской не ограничились - изменили настройки вариатора и ассистента X-Mode. Также был установлен оригинальный задний дифференциал.