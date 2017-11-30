Компания Subaru представила на мотор-шоу в Лос-Анджелесе большой кроссовер Ascent. Он станет идеологическим наследником провалившейся на рынке Tribeca и должен серьезно помочь компании увеличить продажи в США.

Самое главное — Ascent, вторая после Honda Pilot модель, которая имеет 8-местный салон. Кроссовер получился очень большим, длина без малого пять метров (4998 мм), потому салон должен быть просторным.

Нет никаких экспериментов и со внешностью: машина выглядит гармонично и в ней сразу узнаваем Subaru. Интерьер отделан качественными материалами, хотя и без изысков. Зато уже в базовой версии есть 3-зонный климат-контроль и 6.5-дюймовый экран мультиймедийной системы (в топовых версиях его диагональ равна 8 дюймам).

На Subaru Ascent дебютировал новый 2,4-литровый турбодвигатель мощностью 260 л.с. Позднее его получат и другие модели, которые до этого оснащались двигателем V6. Двигатель агрегатирован с вариатором. Естественно, все машины полноприводные с фирменной системой Symmetrical All-Wheel Drive.