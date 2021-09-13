Представлен новый субару WRX

Раньше данное наименование было неразрывно связано с автомобилями Impreza,но теперь между этими двумя машинами нет ничего общего

Да, новый WRX построен на совершенно иной платформе. Речь идет о SGP (Subaru Global Platform), которая также лежит в основе нового Subaru Levorg. Впрочем с точки зрения дизайна между прошлым поколением WRX и текущим прослеживается преемственность. Отметим, что в Subaru повысили автомобилю жесткость кузова, причем на новом WRX активно применяется алюминий, так, например, крылья выполнены именно из этого материала.

Вернемся к платформе - новая "тележка" подарила автомобилю и новый мотор - оппозитный 2.4 с мощностью в 275 лошадиных сил. Трансмиссии - 6-ступенчатая механика либо вариатор. Также машина оборудована полным приводом и адаптивной подвеской. Продажи новинки на американском рынке стартуют в следующем году. Приедет ли автомобиль в Россию - неизвестно.