Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2021

Представлен новый субару WRX

Представлен новый субару WRX
Автор фото: фирма-производитель

Раньше данное наименование было неразрывно связано с автомобилями Impreza,но теперь между этими двумя машинами нет ничего общего

Да, новый WRX построен на совершенно иной платформе. Речь идет о SGP (Subaru Global Platform), которая также лежит в основе нового Subaru Levorg. Впрочем с точки зрения дизайна между прошлым поколением WRX и текущим прослеживается преемственность. Отметим, что в Subaru повысили автомобилю жесткость кузова, причем на новом WRX активно применяется алюминий, так, например, крылья выполнены именно из этого материала.

Вернемся к платформе - новая "тележка" подарила автомобилю и новый мотор - оппозитный 2.4 с мощностью в 275 лошадиных сил. Трансмиссии - 6-ступенчатая механика либо вариатор. Также машина оборудована полным приводом и адаптивной подвеской. Продажи новинки на американском рынке стартуют  в следующем году. Приедет ли автомобиль в Россию - неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru WRX STI 2018

Toyota поможет Subaru построить новую WRX

06 ноября 2019
Subaru Viziv Perfomance

Новое поколение Subaru WRX появится в 2020 году

19 апреля 2018

Subaru начала прием заказов на лимитированную модификацию седана WRX S4

04 октября 2016
Subaru WRX S4 2015

В Японии дебютировал «горячий» седан Subaru WRX S4

29 августа 2014

Subaru опубликовал тизер обновленного спорт-седана WRX S4 для японского рынка

04 августа 2014
Subaru WRX 2015 вид спереди

Новое поколение спортивного седана Subaru WRX будет продаваться по цене от 1 599 000 рублей

12 мая 2014

 Новости Subaru WRX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Bentayga - bentley bentayga (2021) гражданское амплуа рублевского демона Тест драйв
13 сентября 2021

Bentley Bentayga
"Гражданское амплуа рублевского демона"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) ...а бренд приложится
Тест драйв
10 сентября 2021

Subaru Forester
"...а бренд приложится"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9
Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 5 9