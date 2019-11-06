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6 ноя 2019

Toyota поможет Subaru построить новую WRX

Toyota поможет Subaru построить новую WRX
Автор фото: фирма-производитель

Следующее поколение семейства Subaru WRX может появиться на свет благодаря усилиям инженеров обеих фирм

По слухам, объединенная группа уже работает над неким проектом под названием Super AWD – возможно, речь идет о новой и не совсем каноничной для Subaru системе полного привода. Не исключено, что опираются инженеры на технологии, которые уже нашли применение в заряженной версии Toyota Yaris. Кроме того, в рамках проекта уже стартовала разработка и новой платформы, на которой может базироваться новое поколение культового спорткара.

Однако важные метаморфозы могут произойти с внешностью автомобиля. Дело в том, что по некоторым данным в Subaru хотят вернуться к форм-фактору купе и на данный момент нет никакой ясности относительно того, будет ли купе самостоятельной моделью или производитель решит лишь видоизменить привычные седаны.

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