Toyota поможет Subaru построить новую WRX

Следующее поколение семейства Subaru WRX может появиться на свет благодаря усилиям инженеров обеих фирм

По слухам, объединенная группа уже работает над неким проектом под названием Super AWD – возможно, речь идет о новой и не совсем каноничной для Subaru системе полного привода. Не исключено, что опираются инженеры на технологии, которые уже нашли применение в заряженной версии Toyota Yaris. Кроме того, в рамках проекта уже стартовала разработка и новой платформы, на которой может базироваться новое поколение культового спорткара.

Однако важные метаморфозы могут произойти с внешностью автомобиля. Дело в том, что по некоторым данным в Subaru хотят вернуться к форм-фактору купе и на данный момент нет никакой ясности относительно того, будет ли купе самостоятельной моделью или производитель решит лишь видоизменить привычные седаны.