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19 дек 2017

Новое поколение Subaru WRX появится в 2020 году

Новое поколение Subaru WRX появится в 2020 году
Автор фото: фирма-производитель

Еще недавно ходили слухи о том, что Subaru откажется от спортседана WRX: нынешнее поколение уже не в силах вписаться в ужесточающиеся требования по экономичности, а для разработки нового у японцев нет ни средств, ни ресурсов.

Однако руководитель проекта WRX Мамуро Ишии заявил, что Subaru работает над следующим поколением WRX. Оно будет электрифицированным, но ни о каком электромобили в чистом виде речь не идет. Ишии говорит о том, что это будет подзаряжаемый гибрид, но нельзя исключать и вероятности того, что японцы обойдутся малой кровью. То есть WRX получит «мягкую» гибридную силовую установку, в которой электромотор будет питать лишь стартер и второстепенных потребителей.

По словам Ишии WRX останется верным своей философии, сделавшей автомобиль культовым: мощность мотора не главное, основное, оточенная управляемость и симметричный полный привод.

Дизайн следующего поколения практически утвержден. В октябре Subaru показала концепт Viziv Perfomance. Серийная версия будет отличаться от него лишь некоторыми нюансами. Концепт был настолько тепло принят публикой на автосалоне в Токио, что в Subaru решили практически ничего в нем не менять.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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