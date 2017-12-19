Еще недавно ходили слухи о том, что Subaru откажется от спортседана WRX: нынешнее поколение уже не в силах вписаться в ужесточающиеся требования по экономичности, а для разработки нового у японцев нет ни средств, ни ресурсов.

Однако руководитель проекта WRX Мамуро Ишии заявил, что Subaru работает над следующим поколением WRX. Оно будет электрифицированным, но ни о каком электромобили в чистом виде речь не идет. Ишии говорит о том, что это будет подзаряжаемый гибрид, но нельзя исключать и вероятности того, что японцы обойдутся малой кровью. То есть WRX получит «мягкую» гибридную силовую установку, в которой электромотор будет питать лишь стартер и второстепенных потребителей.

По словам Ишии WRX останется верным своей философии, сделавшей автомобиль культовым: мощность мотора не главное, основное, оточенная управляемость и симметричный полный привод.

Дизайн следующего поколения практически утвержден. В октябре Subaru показала концепт Viziv Perfomance. Серийная версия будет отличаться от него лишь некоторыми нюансами. Концепт был настолько тепло принят публикой на автосалоне в Токио, что в Subaru решили практически ничего в нем не менять.