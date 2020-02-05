Представлен новый Suzuki Ignis

Компания Suzuki показала рестайлинговую версию Ignis. Хэтчбеку немного доработали экстерьер и пересмотрели оснащение

Внешне обновлённый Ignis выделяется иной решёткой радиатора с четырьмя U-образными хромированными воздухозаборниками и дизайном бамперов. Кросс-версия MF получила пластиковый обвес по периметру, серебристую вставку в переднем бампере, рейлинги на крыше и комбинированную окраску кузова с чёрной крышей. Новинка обладает и немаленьким дорожным просветом в 180 миллиметров, который един для всех версий.

Технически компактные хэтчбеки остались неизменны: под капотом установлен безальтернативный 1,2-литровый атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 91 лошадиную силу (крутящий момент 118 Нм) в сочетании с вариатором. Есть вероятность, что модель может приехать и в нашу страну, но окончательного решения по данному вопросу нет.