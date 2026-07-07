Suzuki XBee превратили в мини Defender

Японское тюнинг-ателье Damd представило два комплекта доработок для кроссовера Suzuki XBee. Один из них оформлен в ретро-стилистике, а второй представляет собой миниатюрный аналог Land Rover Defender

Версия Little.D (имеется в виду «маленький Defender») выделяется полностью новой передней частью кузова с прямоугольной решеткой радиатора, иным капотом с фирменной надписью Little.D, массивным передним бампером и пластиковым обвесом. Образ дополняют декоративные наклейки, багажник на крыше, колесные диски в стиле beadlock и внедорожные шины (доступны за доплату).

Альтернативный комплект Bemore выполнен в духе компактного Suzuki Alto Lapin. Для него предусмотрены оригинальный передний бампер с увеличенным воздухозаборником, декоративные прорези вместо традиционной решетки радиатора, винтажные боковые наклейки и хромированные колесные диски. В салоне можно установить фирменные чехлы на сиденья под коричневую кожу и с клетчатым рисунком.

Несмотря на внешние изменения, техническая часть осталась без изменений. Suzuki XBee построен на платформе Heartect и оснащается мягкогибридной силовой установкой на базе 1,2-литрового мотора мощностью 81 л.с. и 109 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает вариатор. Привод может быть передний или полный.

