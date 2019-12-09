Suzuki может привезти в Россию новый кроссовер

На официальной странице российского представительства Suzuki в Facebook появился опрос относительно перспектив компактного кроссовера Ignis в стране. Он, в свою очередь, подтверждает тот факт, что наш потребитель будет только рад новым моделям

Правда, есть одно условие, во всяком случае с Suzuki Ignis. Наши соотечественники заявляют, что модель может прижиться на рынке, если получит конкурентоспособный ценник. К слову, с осени 2016 года модель представлена на европейском рынке, где ее базовая стоимость составляет около двенадцати тысяч евро.

Если говорить о модели в целом, то Ignis предлагается с безальтернативным полным приводом и 1,2-литровым мотором мощностью 90 лошадиных сил в паре с «механикой» либо «роботом». Более дорогой вариант комплектуется гибридной системой SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki), которая включает стартер-генератор, подпитываемый литий-ионной батареей.