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20 июн 2022

Представлен рестайлинговый Suzuki Jimny

Представлен рестайлинговый Suzuki Jimny
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн обновил свой самый популярный внедорожник - Jimny. Сперва модернизацию пройдут автомобили для внутрияпонского рынка, а в следующем году - для глобального

К сожалению, назвать рестайлинг знаковым не получится - слишком мало новшеств. По большому счету остановиться можно на трех пунктах - новой центральной консоли, где изменили расположение кнопок; внедрении системы "старт-стоп" на машинах с механической коробкой передач и внедрени функции предотвращения перепутывания педалей газа и тормоза.

Все агрегаты остались теми же. Автомобиль предлагается в двух бензиновых версиях — с турбомотором R06 (0,66 л, 64 л.с.) и «атмосферником» K15B (1,5 л, 102 л.с.). Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатой МКП или 4-диапазонным «автоматом». Привод подключаемый полный.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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