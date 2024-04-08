Suzuki Jimny нарисовали в виде пикапа

Автомобильный художник из Малайзии Теофилус Чин, известный своими пророческими рендерами будущих новинок, представил, как мог бы выглядеть Suzuki Jimny в кузове пикап

В основу достаточно детально прорисованного концепта легла 5-дверная версия японского внедорожника. Ей удлинили колесную базу и соответственно значительно увеличили задний свес для создания вместительной грузовой платформы. К слову, длина 5-дверного Jimny составляет 3 985 мм.

Напомним, что актуальный Suzuki Jimny предложен с 1,5-литровой рядной “четверкой” мощностью 105 л.с. и 134 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой “механикой” или 4-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный. И все же, если бы такой пикап получил серийное производство, то естественно, ему бы потребовался полный пересмотр силовой установки и трансмиссии.