Автомобильный портал Motorpage
окт 2017

Новое поколение Suzuki Swift - Лимонад

Новый Suzuki Swift - Suzuki Swift Sport 2018 Лимонад
Хэтчбек Suzuki Swift Sport выглядит настоящим забиякой благодаря развитому аэродинамическому обвесу, затемненным кузовным стойкам, «взрослым» 17-дюймовым колесам и эксклюзивной желтой окраске кузова

Новая платформа Heartect позволила снизить снаряженную массу на 80 кг – до 965 кг. Под капотом установлен 1,4-литровый 140-сильный бензиновый турбомотор Boosterjet, знакомый по кроссоверам SX4 и Vitara S. Тяга передается на передние колеса через 6-ступенчатую «механику». Подвеска в сравнении со стандартным Swift получила более жесткие настройки, а дорожный просвет уменьшен до 120 мм. В салоне с многочисленными красными декоративными акцентами установлены передние ковшеобразные кресла. На 7-дюймовый монитор «мультимедийки» можно вывести данные о параметрах ускорения.

Фото Suzuki Swift

  • Suzuki Swift 2017 Задира
  • Suzuki Swift 2017 вид спереди
  • Suzuki Swift 2017 вид сбоку
  • Suzuki Swift 2017 вид сзади
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

Suzuki Swift

Suzuki Swift
Тест-драйвов
7
Двигателей
3
Комлектаций
5
Поколение
III рест.
Цены
от 584 000
до 769 000
Подробнее про Suzuki Swift

Последние новости

...

Suzuki представила новое поколение японской версии хэтчбека Swift

27 декабря 2016

Новое поколение Suzuki Swift получит двигатель от кроссовера Vitara

31 мая 2016
Suzuki Swift

Suzuki Swift получит более экономичный двигатель

15 декабря 2014
Suzuki Swift

Suzuki Swift разошелся тиражом 4 миллиона экземпляров

16 сентября 2014
Suzuki Swift 2013

Компания Suzuki представила обновленный Swift

08 октября 2013

 Новости Suzuki Swift

Другие сообщения про эту новинку

Новый Suzuki Swift - Suzuki Swift 2017 Задира Suzuki Swift 2017 вид спереди Suzuki Swift 2017 вид сбоку Suzuki Swift 2017 вид сзади

Новинка на авторынке:

Suzuki Swift

Задира 0
Новый Suzuki Swift - Suzuki Swift 2013 вид спереди Suzuki Swift 2013 вид спереди Suzuki Swift 2013 вид сзади Suzuki Swift 2013 водительское место

Новинка на авторынке:

Suzuki Swift

Разнообразие 0
Новый Suzuki Swift - На “горячее”

Новинка на авторынке:

Suzuki Swift

На “горячее” 0

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

1 9 8 7 5