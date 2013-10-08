Новое поколение Suzuki Swift - Лимонад

Хэтчбек Suzuki Swift Sport выглядит настоящим забиякой благодаря развитому аэродинамическому обвесу, затемненным кузовным стойкам, «взрослым» 17-дюймовым колесам и эксклюзивной желтой окраске кузова

Новая платформа Heartect позволила снизить снаряженную массу на 80 кг – до 965 кг. Под капотом установлен 1,4-литровый 140-сильный бензиновый турбомотор Boosterjet, знакомый по кроссоверам SX4 и Vitara S. Тяга передается на передние колеса через 6-ступенчатую «механику». Подвеска в сравнении со стандартным Swift получила более жесткие настройки, а дорожный просвет уменьшен до 120 мм. В салоне с многочисленными красными декоративными акцентами установлены передние ковшеобразные кресла. На 7-дюймовый монитор «мультимедийки» можно вывести данные о параметрах ускорения.