Автомобильный портал Motorpage
20 май 2020

Suzuki Swift обновился

Suzuki Swift обновился
Автор фото: фирма-производитель

Suzuki Swift четвертого поколения появился в самом конце 2016 года. На пятом году жизни  компактного хэтча японская марка провела его небольшую модернизацию. Изменения внешности оказались несущественными, зато он стал более безопасным

Свифт получил чуть измененную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна и улучшенные материалы отделки салона. Появились новые двухцветные варианты окраски кузова.

Самое главное нововведение связано с тем, что теперь продвинутая система безопасности включена даже в базовую версию Suzuki Swift. Этот комплекс среди прочего умеет следить за дистанцией до впереди идущего автомобиля, предупреждать о непреднамеренном покидании полосы, мониторить «слепые» зоны и преграды при движении задним ходом. Также японский малыш автоматически останавливается перед препятствиями и «читает» знаки.

Для Swift по-прежнему предлагаются двигатели объемом 1,2 (91 л.с.) и 1,4 литра (140 л.с.). «Мягкий» гибрид предусматривает наличие маленького электромотора (3 л.с.), а полноценный — чуть более крупного (14 л.с.). От турбомоторчика объемом 1,0 литр (102 л.с.) решено было отказаться.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Suzuki представила новое поколение японской версии хэтчбека Swift

27 декабря 2016

Новое поколение Suzuki Swift получит двигатель от кроссовера Vitara

31 мая 2016
Suzuki Swift

Suzuki Swift получит более экономичный двигатель

15 декабря 2014
Suzuki Swift

Suzuki Swift разошелся тиражом 4 миллиона экземпляров

16 сентября 2014
Suzuki Swift 2013

Компания Suzuki представила обновленный Swift

08 октября 2013
Suzuki Swift 4х4

Suzuki привезет в Россию новую версию хэтчбека Swift

17 июня 2013

 Новости Suzuki Swift

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье
Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"
Bentley Bentayga - bentley bentayga speed 2020 как зеркало русской души
Тест драйв
07 мая 2020

Bentley Bentayga
"Bentley Bentayga Speed как зеркало русской души"

Написано новостей:

2 5 8 4 9