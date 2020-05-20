Suzuki Swift обновился

Suzuki Swift четвертого поколения появился в самом конце 2016 года. На пятом году жизни компактного хэтча японская марка провела его небольшую модернизацию. Изменения внешности оказались несущественными, зато он стал более безопасным

Свифт получил чуть измененную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна и улучшенные материалы отделки салона. Появились новые двухцветные варианты окраски кузова.

Самое главное нововведение связано с тем, что теперь продвинутая система безопасности включена даже в базовую версию Suzuki Swift. Этот комплекс среди прочего умеет следить за дистанцией до впереди идущего автомобиля, предупреждать о непреднамеренном покидании полосы, мониторить «слепые» зоны и преграды при движении задним ходом. Также японский малыш автоматически останавливается перед препятствиями и «читает» знаки.

Для Swift по-прежнему предлагаются двигатели объемом 1,2 (91 л.с.) и 1,4 литра (140 л.с.). «Мягкий» гибрид предусматривает наличие маленького электромотора (3 л.с.), а полноценный — чуть более крупного (14 л.с.). От турбомоторчика объемом 1,0 литр (102 л.с.) решено было отказаться.