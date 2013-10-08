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мар 2017

Новое поколение Suzuki Swift - Задира

Новый Suzuki Swift - Suzuki Swift 2017 Задира
Хэтчбек Suzuki Swift нового поколения порвал с консервативным дизайном

С переоформленными бамперами, шестиугольной решеткой радиатора, хищным воздухозаборником, покатой крышей и мощными колесными арками Swift теперь выглядит настоящим задирой. Автомобиль базируется на новой платформе Heartect, позволившей снизить снаряженную массу до 840 кг. Моторная линейка для Японии включает 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 91 л.с., 1-литровый бензиновый агрегат, развивающий 102 л.с., а также гибридную версию, где 1,2-литровый ДВС дополнен компактным 3,1-сильным элекромоторчиком. Трансмиссия – 5-ступенчатая «механика», вариатор или 6-диапазонный «автомат» (для топовой 102-сильной версии). На японском рынке, где новинка официально дебютировала, ее предложат с опционным полным приводом.

Фото Suzuki Swift

  • Suzuki Swift 2017 Задира
  • Suzuki Swift 2017 вид спереди
  • Suzuki Swift 2017 вид сбоку
  • Suzuki Swift 2017 вид сзади
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Suzuki Swift

Suzuki Swift
Тест-драйвов
7
Двигателей
3
Комлектаций
5
Поколение
III рест.
Цены
от 584 000
до 769 000
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