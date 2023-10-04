Раскрыта необычная внешность нового Suzuki Swift

Японская компания Suzuki поделилась изображениями обновленного хэтчбека Swift. Премьера автомобиля состоится на Japan Mobility Show в конце октября

Разработчики доработали переднюю часть, изменив решетку радиатора, которая стала чуть поменьше и теперь обрамляется рамкой. Верхний блок фар теперь включает светодиодную полоску в форме бумеранга. Немного изменилась пластика дверей. Бампера получили хромированную вставку.

Напомним, что актуальное поколение Swift оснащается бензиновым агрегатами объемами 1,0 л., 1,2 л. и 1,4 л. В зависимости от модификации, данные агрегаты развивают от 83 до 140 л.с. Также автомобиль получил гибридную силовую установку, в основе которой лежит 1,2-литровый бензиновый агрегат и один электромотор. Мощность - 91 л.с. Привод предложен передний или полный.