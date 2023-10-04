Автомобильный портал Motorpage
4 окт 2023

Раскрыта необычная внешность нового Suzuki Swift

Раскрыта необычная внешность нового Suzuki Swift
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Suzuki поделилась изображениями обновленного хэтчбека Swift. Премьера автомобиля состоится на Japan Mobility Show в конце октября

Разработчики доработали переднюю часть, изменив решетку радиатора, которая стала чуть поменьше и теперь обрамляется рамкой. Верхний блок фар теперь включает светодиодную полоску в форме бумеранга. Немного изменилась пластика дверей. Бампера получили хромированную вставку.

Напомним, что актуальное поколение Swift оснащается бензиновым агрегатами объемами 1,0 л., 1,2 л. и 1,4 л. В зависимости от модификации, данные агрегаты развивают от 83 до 140 л.с. Также автомобиль получил гибридную силовую установку, в основе которой лежит 1,2-литровый бензиновый агрегат и один электромотор. Мощность - 91 л.с. Привод предложен передний или полный. 

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Swift Sport 2020

Suzuki Swift обновился

20 мая 2020

Suzuki представила новое поколение японской версии хэтчбека Swift

27 декабря 2016

Новое поколение Suzuki Swift получит двигатель от кроссовера Vitara

31 мая 2016
Suzuki Swift

Suzuki Swift получит более экономичный двигатель

15 декабря 2014
Suzuki Swift

Suzuki Swift разошелся тиражом 4 миллиона экземпляров

16 сентября 2014
Suzuki Swift 2013

Компания Suzuki представила обновленный Swift

08 октября 2013

 Новости Suzuki Swift

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 8 0