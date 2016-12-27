Японская компания Suzuki представила новое поколение хэчтбэка Swift, но пока только для родного авторынка. Официальная презентация европейской модификации новинки состоится в марте будущего года в рамках Международного автосалона в Женеве.

Новое поколение японского хэтчбека построено на платформе Heartect, которая ранее уже применялась в конструкции модели Baleno. Однако для «Swift’а» японские инженеры доработали некоторые силовые элементы шасси. Габаритные размеры нового Suzuki Swift составляют: 3 840 мм в длину (+10 мм), 1 695 мм в ширину и 1 500 мм в высоту (-10 мм), при размере колесной базы в 2 450 мм (+20 мм).

Снаряженная масса автомобиля в базовой комплектации, по сравнению с предшественником, сократилась на рекордные 12,5%. Таким образом, базовый Swift теперь весит менее тонны – всего 840 кг, а его самая тяжелая модификация – 960 кг.

На родном авторынке автомобиль будет представлен с моторной гаммой, состоящей из трех силовых агрегатов: базовый четырехцилиндровый «атмосферник» с рабочим объемом 1,2 литра и мощностью 67 л.с. (118 Нм); гибридная установка (mild hybrid), в состав которой входит базовый мотор и электродвигатель на 3,1 л.с. (50 Нм); а также топовый трехцилиндровый турбированный двигатель из семейства BoosterJet с рабочим объемом один литр и мощностью 102 л.с. (150 Нм).

Базовый двигатель будет поставляться как с 5-ступенчатой механической КПП, так и с вариатором. Гибридная версия будет оснащаться безальтернативным вариатором, а топовый вариант – шестиступенчатой «коробкой-автоматом».

Первыми «вживую» новый Swift увидят японцы 4-ого января, тогда же компания даст старт продажам модели. При этом стоимость автомобиля уже известна – ценник на новый Swift будет варьироваться в пределах от 11 400 до 15 700 долларов. Выход новинки на европейский авторынок ожидается после Международного автосалона в Женеве, где компания покажет экспортный вариант модели. На российском рынке ожидать японский хэтч не стоит – его продажи были прекращены еще два года назад, и мнение руководства Suzuki по этому вопросу не изменилось.