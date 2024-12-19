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19 дек 2024

Suzuki завершит выпуск Swift Sport спецверсией Final Edition

Suzuki завершит выпуск Swift Sport спецверсией Final Edition
Автор фото: фирма-производитель

Компания Suzuki представила прощальную версию популярного хэтчбека Swift Sport актуального поколения под названием Final Edition. Эта ограниченная серия будет доступна исключительно на японском рынке, завершая 8-летнюю историю модели, дебютировавшей в 2017 году

Swift Sport Final Edition отличается рядом эксклюзивных деталей: глянцевая черная решетка радиатора, уникальные 17-дюймовые черные легкосплавные диски, красные суппорты и декор в виде красно-черных эмблем Sport. В салоне добавлены алюминиевые вставки, надписи "Sport" и "ZC33S powered by Suzuki". Стандартные спортивные сиденья, алюминиевые педали и красная прострочка сохранились.

Автомобиль оснащен турбированным 1.4-литровым двигателем мощностью 138 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. В отличие от европейской версии, японская модель не предложена с гибридной силовой установкой.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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