Suzuki завершит выпуск Swift Sport спецверсией Final Edition

Компания Suzuki представила прощальную версию популярного хэтчбека Swift Sport актуального поколения под названием Final Edition. Эта ограниченная серия будет доступна исключительно на японском рынке, завершая 8-летнюю историю модели, дебютировавшей в 2017 году

Swift Sport Final Edition отличается рядом эксклюзивных деталей: глянцевая черная решетка радиатора, уникальные 17-дюймовые черные легкосплавные диски, красные суппорты и декор в виде красно-черных эмблем Sport. В салоне добавлены алюминиевые вставки, надписи "Sport" и "ZC33S powered by Suzuki". Стандартные спортивные сиденья, алюминиевые педали и красная прострочка сохранились.

Автомобиль оснащен турбированным 1.4-литровым двигателем мощностью 138 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. В отличие от европейской версии, японская модель не предложена с гибридной силовой установкой.