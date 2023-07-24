Опубликованы первые изображения нового кроссовера Suzuki

В интернете появились первые “живые” фотографии будущего электрического кроссовера Suzuki, который будет представлен в 2025 году

В основу предстоящей модели лег концептуальный кроссовер Suzuki eVX, показанный в январе этого года. Однако визуального сходства между автомобилями практически нет. Вероятно, форм фактор экстерьера будет меняться постепенно, и в ближайшее время мы будем получать новые подробности.

На данный момент предполагается, что электрический кроссовер получит батарею емкостью 60 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 550 км на одном полном заряде. По некоторым данным, в базовой комплектации будет устанавливаться батарея емкостью 48 кВт*ч, что, соответственно, позволит преодолеть меньшее расстояние - 400 км.