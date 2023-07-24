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24 июл 2023

Опубликованы первые изображения нового кроссовера Suzuki

Опубликованы первые изображения нового кроссовера Suzuki
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились первые “живые” фотографии будущего электрического кроссовера Suzuki, который будет представлен в 2025 году

В основу предстоящей модели лег концептуальный кроссовер Suzuki eVX, показанный в январе этого года. Однако визуального сходства между автомобилями практически нет. Вероятно, форм фактор экстерьера будет меняться постепенно, и в ближайшее время мы будем получать новые подробности.

На данный момент предполагается, что электрический кроссовер получит батарею емкостью 60 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 550 км на одном полном заряде. По некоторым данным, в базовой комплектации будет устанавливаться батарея емкостью 48 кВт*ч, что, соответственно, позволит преодолеть меньшее расстояние - 400 км.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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