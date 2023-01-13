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13 янв 2023

Представлен новый Suzuki Fronx

Представлен новый Suzuki Fronx
Автор фото: фирма-производитель

Компания Suzuki представила новый кроссовер Fronx, построенный на платформе хэтчбека Baleno. Целевое рынок дня новинки – Индия, но автомобиль будет продаваться в Африке и в Латинской Америке. Руководство прорабатывает вопрос продаж и в Европе

Купе-кроссовер компания Suzuki делает впервые, и стоит признать, что облик дизайнерам удался, хотя и прослеживаются общие черты, скажем, с Suzuki SX4. В техническом же плане перед нами хэтчбек Suzuki Baleno – новинка делит с ним одну и ту же платформу.

Впрочем, силовые установки здесь свои собственные – под капотом трудится либо 90-сильный атмосферник (объем - 1.2 литра), либо 100-сильный литровый турбомотор. В случае с первым двигателем клиент может выбрать либо 5-ступенчатую механику или робот. С турбированным же агрегатом можно выбирать между, уже упомянутой, механикой или 6-ступенчатым автоматом.

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