Suzuki Jimny превратили в Geländewagen

Тюнеры из японского ателье Liberty Walk представили Suzuki Jimny нового поколения, стилизованный под Mercedes-AMG G-Class

Лейтмотивом проекта стала брутальность. Угловатых форм и прямых линий у Jimny и так хватает, но специалисты из Liberty Walk решили увеличить их количество. В результате автомобилю полностью изменили переднюю часть - поставили новую решетку радиатора, новые бампера, новый капот с большим воздухозаборником. Оптику, к слову, тоже поменяли на светодиодную.

Еще один нюанс – автомобиль выкрасили в черный цвет. Диски имеют тот же колер, как и интерьер – кресла затянули в черную кожу с белой прострочкой и логотипами Liberty Walk. Техническая составляющая внедорожника осталась без изменений.