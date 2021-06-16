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16 июн 2021

Suzuki Jimny превратили в Geländewagen

Suzuki Jimny превратили в Geländewagen
Автор фото: фирма-производитель

Тюнеры из японского ателье Liberty Walk представили Suzuki Jimny нового поколения, стилизованный под Mercedes-AMG G-Class

Лейтмотивом проекта стала брутальность. Угловатых форм и прямых линий у Jimny и так хватает, но специалисты из Liberty Walk решили увеличить их количество. В результате автомобилю полностью изменили переднюю часть -  поставили новую решетку радиатора, новые бампера, новый капот с большим воздухозаборником.  Оптику, к слову, тоже поменяли на светодиодную.

Еще один нюанс – автомобиль выкрасили в черный цвет. Диски имеют тот же колер, как и интерьер – кресла затянули в черную кожу с белой прострочкой и логотипами Liberty Walk. Техническая составляющая внедорожника осталась без изменений.

При написании новости использовалась информация:
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Комментарии к новости

  • Алексей Симонов
    Алексей Симонов

    Хм, а какой смысл Джимника под что-то стилизовывать? Он и сам по себе крайне харизматичен и самобытен. В крупных городах прохожие и соседи по потоку как раз больше внимания на Джимни обращают, чем на пафосный Гелик)
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