Suzuki представила кроссовер с необычным дизайном

На открывшейся в Нью-Дели (Индия) выставке AutoExpo-2023 Suzuki Motor 11 января представила компактный кроссовер eVX

Вообще новинка носит концептуальный статус, но руководство японского концерна пообещало выпустить серийную версию автомобиля уже через два года, кроме того, новинка станет глобальной моделью, которая выйдет за пределы Индии.

Если вернуться к самому eVX, то во внимание сразу бросается дизайн – кузов кроссовера угловат и обладает целым множеством ломанных линий и прямых форм. Габаритные длина, ширина и высота концепта составляют 4300, 1800 и 1600 мм соответственно, кроссовер оснащен электрической силовой установкой, мощность которой не сообщается. Зато мы знаем про емкость батареи, которая составляет 60 кВт*ч, запас хода на полном заряде — 500 километров.