Suzuki представят новый автомобиль или коробку…

Честно, мы запутались, так как компания действительно готовит к презентации на автосалоне в Токио концепт беспилотного автомобиля, который похож на обычную коробку. Все это великолепие венчает название «Hanare», которое обозначает японский особняк

Нет, особняком это транспортное средство точно не назовешь. Suzuki Hanare представляет собой квадратный фургон с маленькими окнами -«бойницами», из-за которых кузов выглядит особенно громоздким. В автономном транспортном средстве даже не предполагается место для водителя; по сути, это комнатушка на колесах.

К слову, сам производитель описывает концепт как мобильное «пространство» с автономным управлением и просторным интерьером. К слову, минивэн ориентирован на комфорт - в нем даже присутствует гигантская плазменная панель. При этом известно, что он будет электрическим, но других технических подробностей нет.