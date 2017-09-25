Автомобильный портал Motorpage
25 сен 2017

Suzuki рассекретила внедорожник следующего века

Suzuki рассекретила внедорожник следующего века

Компания Suzuki привезет на автосалон в Токио концепт e-Survivor, в переводе на русский его название можно перевести как «Выживший». Таким японцы видят внедорожник XXII века.

Нет, название не намекает на грядущую глобальную катастрофу, выжившим в которой придется ездить на таких вот необычных машинках. Так в Suzuki, которая славится своими маленькими, но настоящими внедорожниками, хотят сказать, что даже в далеком будущем найдется место рамной конструкции и портальным мостам.

В облике концепта читаются мотивы серийного Suzuki LJ 70-х годов прошлого столетия. Машина создавалась специально для армии. Концепт, как и он, имеет двухместный салон, у него нет крыши, крылья присутствуют лишь номинально.

В салоне буйство ненаучной фантастики. С одной стороны, интерьер e-Survivor предельно минималистичен, как и у того же Jimny. Но по всей длине лобового стекла тут протянулся экран, а между сиденьями выводится голограмма в виде шара с различными данными.

Буква «е» в названии, конечно же, означает электрическую силовую установку. Здесь два электромотора: по одному на каждую из пар колес. Мощность силовой установки Suzuki раскроет в дни автосалона, который пройдет в конце октября.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Suzuki Jimny

Новый Suzuki Jimny покажут в этом году

06 сентября 2017
Suzuki Vitara

Suzuki начала тесты обновленной Vitara

30 августа 2017
Suzuki Jimny

Новый Suzuki Jimny: «не трогай, если работает»

24 августа 2017
Suzuki Ignis Urban-S

Suzuki Ignis замаскировали под брутальный внедорожник

14 августа 2017
Suzuki Swift Sport

Suzuki привезет в Европу «спортивный» Swift

02 августа 2017
Suzuki Grand Vitara

Отзыв Suzuki Grand Vitara

07 марта 2017

 Новости Suzuki

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan X-Trail - автопутешествия. nissan x-trail 2017 виды на польшу Автопутешествия
25 сентября 2017

Nissan X-Trail
"Виды на польшу"
- yamaha tmax.2017 электроник
Мотоциклы
24 сентября 2017


"Электроник"
Lada 4x4 - lada 4x4 2017 российское традиционное
Тест драйв
22 сентября 2017

Lada 4x4
"Российское традиционное"
Volkswagen Passat - volkswagen passat variant 2015 глубокоуважаемый
Тест драйв
20 сентября 2017

Volkswagen Passat
"Глубокоуважаемый"

Написано новостей:

1 9 7 6 7