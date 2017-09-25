Компания Suzuki привезет на автосалон в Токио концепт e-Survivor, в переводе на русский его название можно перевести как «Выживший». Таким японцы видят внедорожник XXII века.

Нет, название не намекает на грядущую глобальную катастрофу, выжившим в которой придется ездить на таких вот необычных машинках. Так в Suzuki, которая славится своими маленькими, но настоящими внедорожниками, хотят сказать, что даже в далеком будущем найдется место рамной конструкции и портальным мостам.

В облике концепта читаются мотивы серийного Suzuki LJ 70-х годов прошлого столетия. Машина создавалась специально для армии. Концепт, как и он, имеет двухместный салон, у него нет крыши, крылья присутствуют лишь номинально.

В салоне буйство ненаучной фантастики. С одной стороны, интерьер e-Survivor предельно минималистичен, как и у того же Jimny. Но по всей длине лобового стекла тут протянулся экран, а между сиденьями выводится голограмма в виде шара с различными данными.

Буква «е» в названии, конечно же, означает электрическую силовую установку. Здесь два электромотора: по одному на каждую из пар колес. Мощность силовой установки Suzuki раскроет в дни автосалона, который пройдет в конце октября.

