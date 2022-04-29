В европейском офисе Suzuki начались обыски

Японский концерн подозревается в манипуляциях и фальсификации выбросов дизельных двигателей - в результате чего этим делом заинтересовалась европейская прокуратура

По данным Deutsche Welle оборудование для фальсификации данных может быть установлено на 22 тысячи автомобилей Suzuki. Самое интересное заключается в том, что это оборудование, как и сами двигатели, были поставлены концерном Stellantis, а точнее его итальянским подразделением FCA Italy. Подробности дела не сообщаются, однако и в Suzuki, и во франко-итальянском автомобильном альянсе заявили, что готовы к сотрудничеству с властями.

Напомним, что самым крупным топливным скандалом является "Дизельгейт" 2015 года, тогда концерн Volkswagen также обвинили с махинациями по топливу. В результате немецкий автомобильный гигант выплатил 600-милионный штраф.