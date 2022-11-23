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23 ноя 2022

В Россию приехал Suzuki Ciaz

В Россию приехал Suzuki Ciaz

Российские дилеры стали продавать японские седаны B-класса, которые ввозятся к нам по каналам параллельного импорта

Модель Ciaz впервые выпустили в 2014 году на индийском заводе Suzuki. Приоритетными рынками для автомобиля были и остаются Индия, совместно с Латинской Америкой. В 2019 году модель обновили. Собственно, этот вариант и поставили в Россию.

В техническом плане автомобиль прост – под капотом трудится полуторалитровый 105-сильный атмосферник, который работает в паре с 4-ступенчатым автоматом.  Оснащение у всех Ciaz, появившихся в наличии, одинаковое. В него входят кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида и парктроник, противотуманные фары, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, система ABS.

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