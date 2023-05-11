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11 май 2023

В Россию приехал Suzuki Eeco

В Россию приехал Suzuki Eeco

Параллельный импорт позволяет привозить необычные автомобили. Один из них, про которого мы сегодня поговорим, может понравиться любителям коммерческого транспорта

Итак, перед нами Suzuki Eeco, а точнее – Maruti Suzuki Eeco, так как машина разработана индийским СП двух компаний. Фактически, индусы взяли японский фургончик Suzuki Versa образца 2001 года и слегка доработали его. Так, например, здесь появилась подушка безопасности водителя, ABS и задние парктроники.

Под капотом у Eeco располагается атмосферный, 1.2-литровый двигатель. Он работает в паре с 5-ступенчатой механикой. Мощность силовой установки – 81 лошадиная сила.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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