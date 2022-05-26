Взгляните на виртуальный суперкар Suzuki

Сейчас многие автомобильные компании предпочитают показывать свое технологическое превосходство, создавая виртуальные модели автомобилей, которые поражают воображение своими характеристиками. Впрочем, на данном спорткаре Suzuki можно и прокатиться, правда лишь в компьютерной игре.

Итак, встречайте - Suzuki Vision - спорткар, который создан специально для серии гоночных симуляторов Gran Turismo. Пусть это и виртуальная модель, но ее потенциальные технические характеристики крайне интересны - к примеру, силовая установка здесь - гибридного типа, созданная на основе мотора от спортбайка Suzuki Hayabusa. Мощность агрегатов - 452 лошадиные силы.

Динамические характеристики модели не раскрываются, но по слухам автомобилю может легко покориться скорость в 250 километров в час и выше, в особенности, если учесть, что вес спорткара не превышает девятисот километров.