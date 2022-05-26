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26 май 2022

Взгляните на виртуальный суперкар Suzuki

Взгляните на виртуальный суперкар Suzuki

Сейчас многие автомобильные компании предпочитают показывать свое технологическое превосходство, создавая виртуальные модели автомобилей, которые поражают воображение своими характеристиками. Впрочем, на данном спорткаре Suzuki можно и прокатиться, правда лишь в компьютерной игре.

Итак, встречайте - Suzuki Vision - спорткар, который создан специально для серии гоночных симуляторов Gran Turismo. Пусть это и виртуальная модель, но ее потенциальные технические характеристики крайне интересны - к примеру, силовая установка здесь - гибридного типа, созданная на основе мотора от спортбайка Suzuki Hayabusa. Мощность агрегатов - 452 лошадиные силы.
 
Динамические характеристики модели не раскрываются, но по слухам автомобилю может легко покориться скорость в 250 километров в час и выше, в особенности, если учесть, что вес спорткара не превышает девятисот километров.
 
 

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