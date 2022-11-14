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14 ноя 2022

Взгляните на редкий TVR Trident

Взгляните на редкий TVR Trident

Автомобильные аукционы – это уникальное место, периодически, среди лотов, появляются такие жемчужины, которые можно назвать бесценными. Великолепный пример - TVR Trident

Вообще TVR – это маленькая британская компания, но очень-очень гордая. Она всегда занималась малосерийным производством спорткаров. Удивительно, но компания жива и по сей день, невзирая на шторм повседневности. Еще один интересный факт – в свое время TVR владел наш соотечественник – Николай Смоленский.

Но вернемся к модели Trident – ее разрабатывали для рынка Европы в конце шестидесятых годов. Всего построили четыре автомобиля  - три купе и один кабриолет. Все носили статус прототипов. До наших дней, что удивительно, дожили все машины. Но данное купе, которое стало лотом аукциона Silverstone Auctions, уникально тем, что только оно получило правый руль.

В основе модели лежит шасси спорткара Griffith с установленными на нем двигателем V8 Ford объёмом 4,7 литра и 4-ступенчатой механической коробкой. Привод задний. Расчётная максимальная скорость 241 километр в час.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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