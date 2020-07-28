Выход нового спорткара TVR отложен, но не отменён полностью

Спорткар TVR Griffith нового поколения появится не раньше чем через полтора года, хотя исходно планировалось, что модель дебютирует в начале 2019-го

Причина задержки — взаимодействие с местными властями. Правительство Уэльса приобрело 3 процента акций фирмы. Частично государственная форма собственности обязывает компанию собирать заявки на поставки для переоборудования завода со всего Евросоюза. По словам одного из топ-менеджеров, только этот факт притормозил проект на 18 месяцев.

Возрождённый TVR Griffith будет оснащён пятилитровым мотором Ford V8, доработанным ателье Cosworth. Мощность двигателя заднеприводного спорткара составит 500 л.с. Развесовка по осям — 50:50, масса — всего 1250 килограммов. Марка рассчитывает делать до 2000 автомобилей в год.