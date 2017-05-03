Возрожденный на деньги частных инвесторов британский производитель спорткаров TVR зарегистрировал права на торговую марку Griffith, под которой будет выпускаться новое купе

Это название TVR уже использовал для двух своих моделей, которые выпускались в 60-е и 90-е годы прошлого столетия. Вероятнее всего выпускаться купе будет на новом заводе, который владельцы TVR строят в Уэльсе.

Информации о новом спорткаре пока очень мало. Известно, что он получит монокок из углеволокна, а доработанный двигатель V8 от Ford будет поставлять компания Cosworth. Его мощность превысит 400 л.с. Машина будет строго двухместной. В создании нового купе принимает участие инжиниринговая компания Гордона Мюррея, автора суперкара McLaren F1. По предварительным данным разгон до 100 км/ч у купе займет менее 4 секунд, а максимальная скорость превысит 320 км/ч.

Первый тираж нового купе будет состоять из 250 экземпляров, причем предзаказы на купе компания собрала еще в 2015 году. На полное заполнение книги заказов понадобилось всего 6 недель, размер депозита составил 7000 евро для новых покупателей и 5000 евро для тех, кто является обладателем какой-либо модели TVR.