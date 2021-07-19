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19 июл 2021

TVR готовится к выпуску гибрида

TVR готовится к выпуску гибрида
Автор фото: фирма-производитель

Оговоримся сразу, сейчас речь пойдет не о какой-то новинке, а о модели Griffin, которая дебютировала аж четыре года назад!

Логичный вопрос -  а чего говорить о ней? Нам машину, она была вполне комплектной  - с двигателем V8 от Ford, доработанной компанией Cosworth. Даже характеристики были озвучены – 320 километров в час максимальной скорости и разгон до сотни за три секунды.  Теперь самое интересное – машина не являлась серийной!

Да, пятый год пошел, а готовый продукт нам так и не представили. Причина банальна – компании не хватает средств на запуск. Учтем, что в руководстве компании происходят массовые пертурбации управленцев и собственников, так что задержки очевидны. К слову, наши коллеги из зарубежных изданий сообщают, что V8 уступит место гибридной силовой установке, однако, подробности здесь не сообщаются.

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