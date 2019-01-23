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23 янв 2019

TVR возрожденный

TVR возрожденный

Британская компания, чье имя состоит из трех гордых букв, имеет сравнительно небольшой пул фанатов, каждый из которых настолько предан марке, что верит в ее светлое будущее. Несмотря на то, что дела у компании идут не лучшим образом

Недавнее событие позволит укрепить эту веру.  Дело в том, что гоночное ателье TR Supercars привлекло группу бывших инженеров британской TVR для постройки современной версии хардкорного гиперкара Cerbera Speed 12 — Speed 12 Turbo. В основе автомобиля лежит трубчатая стальная рама с карбон-алюминиевым кокпитом и кузовными панелями из углепластика, что позволило добиться крайне неплохой массы в 1448 килограммов. Что касается силовой установки, то  автомобиль оснащается шестилитровым мотором Aston Martin V12 с двумя турбинами. Отдача мотора составляет 1026 лошадиных сил и 834 Нм крутящего момента.

Кстати, оригинальный Speed 12 был представлен еще в 1996 году. Интересно, что автомобиль был изначально гоночным,  а дорожная версия, несмотря на большое количество предзаказов, так и не увидела свет. Тогда руководство марки посчитало, что слишком мощные характеристики не позволяют автомобилю показываться на дорогах общего пользования. К слову, в нынешней ипостаси ему дали такую возможность.

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