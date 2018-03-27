Компания Toyota прекратила производство седанов и универсалов Avensis из-за падения спроса. Изначально эта модель разрабатывалась специально для европейского рынка.

Если лидеры D-класса, Volkswagen Passat и Skoda Superb, продаются в Европе по несколько сотен тысяч автомобилей, то японской компании с трудом удается продать несколько десятков тысяч. Кроме того, продажи автомобилей D-класса на европейском рынке неуклонно падают, не выдерживая конкуренции с кроссоверами. Поэтому, Toyota приняла решение полностью свернуть производство этой модели. Avensis собирали в Великобритании на заводе Toyota в Бернастоне.

Toyota Avensis была представлена в 1997-м году и за это время сменила всего три поколения, причем последнее уже успело пережить два рестайлинга. Пик продаж пришелся на 2004 год, когда продажи Toyota Avensis превысили 100-тысячную отметку.

Пока в компании не решили будут ли создавать преемника седану и универсалу, но, по слухам, компания решила отказаться от своего присутствия в этом классе. Не исключено, что для европейцев адаптируют Toyota Camry, но только в следующем поколении.