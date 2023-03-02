В России отзывают двадцать тысяч «Авенсисов»

Компания Toyota объявила в России отзыв для 22 712 автомобилей Toyota Avensis. Внеплановый визит на сервис предстоит владельцам машин, проданных с 2003 по 2007 год

Как сообщает Росстандарт, проблема связана с работой механизма подушек безопасности. Дефект кроется в уменьшении плотности вещества пиропатрона с течением времени из-за воздействия на газогенератор влажности и высоких температур. Проще говоря, пиропатрон может попросту не сработать. Есть и другой вариант развития событий- срабатывание подушки безопасности при аварии может привести к разрушению корпуса газогенератора. Его фрагменты проникнут через подушку безопасности и могут нанести серьёзные травмы водителю и пассажирам.

Дилеры, в рамках отзыва, проведут замену газогенераторов и пиропатронов. Владельцы машин могут самостоятельно узнать, попадает ли автомобиль под отзывную кампанию, проверив VIN-код по списку, приложенному к сообщению Росстандарта.