Новое поколение Toyota Camry - Процедура омоложения

Команде дизайнеров, работавшей над Toyota Camry нового поколения, удалось порвать с консервативными устоями и превратить седан в модный автомобиль с ранее несвойственным модели оттенком спортивности

Для этого пришлось совершить небольшую компоновочную революцию – межосевое расстояние было увеличено сразу на 50 мм, а посадка водителя и габаритная высота стали ниже. Экстерьер выглядит более агрессивным, а салон, решенный в стилистике последних новинок Toyota, – более дорогим и броским. Информация выводится на 7-дюймовую цифровую «приборку», 10-дюймовый проекционный экран и 8-дюймовый монитор на центральной консоли. На рынке США, где модель официально дебютировала, ее предложат с 2,5-литровой рядной «четверкой», которая сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом». Доступны также 3,5-литровый бензиновый V6 и гибридная силовая установка (отдача силовых агрегатов не уточняется). Однако версия Camry для Европы пока не представлена, и она может получить существенные отличия.