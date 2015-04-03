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фев 2017

Новое поколение Toyota Camry - Процедура омоложения

Новый Toyota Camry - Toyota Camry 2018 Процедура омоложения
Команде дизайнеров, работавшей над Toyota Camry нового поколения, удалось порвать с консервативными устоями и превратить седан в модный автомобиль с ранее несвойственным модели оттенком спортивности

Для этого пришлось совершить небольшую компоновочную революцию – межосевое расстояние было увеличено сразу на 50 мм, а посадка водителя и габаритная высота стали ниже. Экстерьер выглядит более агрессивным, а салон, решенный в стилистике последних новинок Toyota, – более дорогим и броским. Информация выводится на 7-дюймовую цифровую «приборку», 10-дюймовый проекционный экран и 8-дюймовый монитор на центральной консоли. На рынке США, где модель официально дебютировала, ее предложат с 2,5-литровой рядной «четверкой», которая сочетается с новым 8-диапазонным «автоматом». Доступны также 3,5-литровый бензиновый V6 и гибридная силовая установка (отдача силовых агрегатов не уточняется). Однако версия Camry для Европы пока не представлена, и она может получить существенные отличия. 

Фото Toyota Camry

  • Toyota Camry 2018 Процедура омоложения
  • Toyota Camry 2018 вид спереди
  • Toyota Camry 2018 вид сбоку
  • Toyota Camry 2018 вид сзади
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Toyota Camry

Toyota Camry
Тест-драйвов
10
Двигателей
3
Комлектаций
9
Поколение
VII рест.
Цены
от 1 295 000
до 1 878 000
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