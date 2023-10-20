Анонсирована новая Toyota Camry

Японская компания Toyota опубликовала тизерное изображение загадочной новинки. Предположительно, это следующее поколение седана Camry

На единственном изображении виден затемненный силуэт автомобиля и С-образные светодиодные фары, как у Toyota Prius. Никаких подписей к фотографии не было оставлено, однако по формам боковых зеркал и передних бамперов можно заметить фирменные черты Camry.

Напомним, что актуальное поколение Toyota Camry выпускается с 2017 года, а в 2020 году автомобиль получил рестайлинг. Ожидается, что прототип седана будет показан в рамках тюнинг-шоу SEMA или на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре этого года. Однако вероятнее всего, автомобиль выйдет на рынок не раньше 2025 года.